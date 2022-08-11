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Столична адвокатка продавала "липові" довідки чоловікам для виїзду за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 13:54
колаж прокуратури

Правоохоронці викрили столичну адвокатку, яка за 12 тисяч доларів США допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 44-річна адвокатка разом зі спільниками організувала злочину схему безперешкодного перетину державного кордону України, а саме – за визначену суму грошей передавала довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби, що дає чоловікам призовного віку можливість відстрочки від мобілізації.

 

Вартість "послуг" з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва складала 12 тисяч доларів США.

Зловмисницю затримали під час одержання нею обумовленої суми коштів за виготовлення фіктивної довідки.

 

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантки та вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти, які передавались раніше.

Наразі адвокатці вручено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють її спільників.

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Теми: Київкорупція
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