Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столична адвокатка продавала "липові" довідки чоловікам для виїзду за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 13:54
Столична адвокатка продавала липові довідки чоловікам для виїзду за кордон
колаж прокуратури

Правоохоронці викрили столичну адвокатку, яка за 12 тисяч доларів США допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 44-річна адвокатка разом зі спільниками організувала злочину схему безперешкодного перетину державного кордону України, а саме – за визначену суму грошей передавала довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби, що дає чоловікам призовного віку можливість відстрочки від мобілізації.

Реклама:
 

Вартість "послуг" з виготовлення довідок військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва складала 12 тисяч доларів США.

Зловмисницю затримали під час одержання нею обумовленої суми коштів за виготовлення фіктивної довідки.

 

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантки та вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти, які передавались раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі адвокатці вручено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють її спільників.

Теми: Київкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: