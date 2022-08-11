Столичная адвокат продавала "липовые" справки мужчинам для выезда за границу

Правоохранители разоблачили столичного адвоката, которая за 12 тысяч долларов США помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Согласно материалам следствия, 44-летняя адвокат вместе с сообщниками организовала преступную схему беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, а именно – за определенную сумму денег передавала справки военно-врачебной комиссии с фиктивным диагнозом болезни, что дает мужчинам призывного возраста возможность отсрочки от мобилизации.

Стоимость "услуг" по изготовлению справок военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева составляла 12 тысяч долларов США.

Злоумышленницу задержали при получении оговоренной ею суммы средств за изготовление фиктивной справки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантки и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также передававшиеся ранее денежные средства.

В настоящее время адвокату вручено подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают ее подельников.