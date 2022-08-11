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Столичная адвокат продавала "липовые" справки мужчинам для выезда за границу

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 13:54
Столичная адвокат продавала липовые справки мужчинам для выезда за границу
коллаж прокуратуры

Правоохранители разоблачили столичного адвоката, которая за 12 тысяч долларов США помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Согласно материалам следствия, 44-летняя адвокат вместе с сообщниками организовала преступную схему беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, а именно – за определенную сумму денег передавала справки военно-врачебной комиссии с фиктивным диагнозом болезни, что дает мужчинам призывного возраста возможность отсрочки от мобилизации.

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Стоимость "услуг" по изготовлению справок военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева составляла 12 тысяч долларов США.

Злоумышленницу задержали при получении оговоренной ею суммы средств за изготовление фиктивной справки.

 

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантки и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также передававшиеся ранее денежные средства.

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В настоящее время адвокату вручено подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают ее подельников.

Темы: Киевкоррупция
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