Розслідування CNN спростовує версію росіян щодо вбивства полонених в Оленівці

CNN після розслідування подій в окупованій Оленівці, де наприкінці липня в колонії було вбито полонених захисників Маріуполя, дійшло висновку, що російська версія подій про удар України з HIMARS є, швидше за все, неправдивою.

Джерело: CNN

Дослівно: "Розслідування CNN, засноване на аналізі відео та фотографій з місця події, супутникових знімків до і після нападу, а також роботи судово-медичних експертів і експертів зі зброї, дійшло висновку, що російська версія подій дуже ймовірно є вигадкою. Практично немає шансів, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися в'язні.

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Експерти, з якими консультувалося CNN, не вірять в удар HIMARS по Оленівці, але не можуть точно сказати, що вбило та поранило стільки в’язнів.

Відсутність доступу унеможливлює остаточні висновки. Однак експерти кажуть, що більшість ознак вказують на інтенсивний вогонь, і, за словами кількох свідків, не було чутно жодного звуку наближення ракети".

Деталі: Журналісти CNN зазначають, що 28 липня понад 50 українських військовополонених загинули у слідчому ізоляторі в Донецькій області. Один із ватажків бойовиків "ДНР" Едуард Басурін заявив, що нібито Україна завдала удару, щоб полонені не говорили. Україна заперечує це, CNN також не знайшло доказів російської версії.

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У колишній виправній колонії в Оленівці окупанти з травня утримували понад 1000 ув'язнених. Наприкінці липня близько 200 в’язнів перемістили в окрему будівлю, де 28 липня близько 11 вечора виникла сильна пожежа.

CNN проаналізувало фотографії після трагедії. Стіни і більша частина даху залишилися неушкодженими. Експерти кажуть, що удар HIMARS завдав би значно більшої шкоди. Всередині є докази інтенсивної та масштабної пожежі. Люди горіли просто у ліжках.

Вранці 29 липня Андрій Лазарєв, який працює на каналі "Звезда" Міністерства оборони Росії, вказав на акуратно складені фрагменти, на одному з яких був серійний номер ракети HIMARS у надзвичайно хорошому стані попри пожежу. Речник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що по СІЗО вдарили ракетою "з американського HIMARS".

Проте попередні удари з HIMARS залишили воронки, помітні на супутникових зображеннях, а також значні пошкодження. Цього разу – не так. CNN порівняло фотографії наслідків удару HIMARS по складу в Новій Каховці і наслідків пожежі в колонії Оленівки.

Кілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS.

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт сказав, що будівля, склад із тонкими стінами та металевим дахом, не залишилася б стояти при ударі HIMARS.

Пряма мова Кобб-Сміта: "На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла. Ознак суттєвого пошкодження вибухом на будівлі чи на тілах практично немає.

Схоже, що шкоду спричинено великою та інтенсивною пожежею. Значна частина пошкоджень даху також, здається, спричинена його падінням, а не впливом траєкторії боєприпасу чи ефекту вибуху...

Залишки HIMARS не були сфотографовані на місці, що дивно. Основним елементом будь-якого розслідування буде збір візуальних доказів залишків боєприпасів там, де вони були знайдені".

Деталі: Офіційні особи США також відхилили думку про використання HIMARS.

Один чиновник сказав CNN: "Це був точно не HIMARS".

Інший західний чиновник сказав: "Нашим експертам з вибухівки зрозуміло, що це не був удар ззовні фугасною речовиною. Набагато більш імовірно, що займання почалося зсередини".

Родичі військовополонених кажуть, що бійці в Оленівці не чули удару ракети.

На перехопленні СБУ бойовики говорили про три вибухи, але CNN не може перевірити це. Так само не може перевірити українську версію про застосування окупантами термобаричної зброї, як-то "Шмель".

Численні аналітики сказали CNN, що Україні не було сенсу використовувати далекобійну ракету HIMARS, якби вона хотіла вразити будівлю за 15 км від лінії фронту. Тим більше, вона дорога і її легше відстежити, ніж ракету радянських часів зі старих запасів.

Двоє українських чиновників повідомили CNN, що напад на Оленівку стався саме тоді, коли вони очікували обміну полоненими з Росією.

Видання також зазначає, що російських репортерів пустили до ув'язнених в Оленівці за кілька днів до пожежі.