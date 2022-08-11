Расследование CNN опровергает версию россиян об убийстве пленных в Еленовке

CNN после расследования событий в оккупированной Еленовке, где в конце июля в колонии были убиты пленные защитники Мариуполя, пришли к выводу, что российская версия событий об ударе Украины с HIMARS, скорее всего, неправдива.

Источник: CNN

Дословно: "Расследование CNN, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после нападения, а также работы судебно-медицинских экспертов и экспертов по оружию, пришло к выводу, что российская версия событий очень вероятно выдумка. Практически нет шансов, что ракета HIMARS нанесла ущерб складу, где содержались заключенные.

Эксперты, с которыми консультировалось CNN, не верят в удар HIMARS по Еленовке, но не могут точно сказать, что убило и ранило столько заключенных.

Отсутствие доступа делает невозможным окончательные выводы. Однако эксперты говорят, что большинство признаков указывают на интенсивный огонь, и, по словам нескольких свидетелей, не было слышно ни звука приближения ракеты".

Детали: Журналисты CNN отмечают, что 28 июля более 50 украинских военнопленных погибли в следственном изоляторе в Донецкой области. Один из главарей боевиков ДНР Эдуард Басурин заявил, что якобы Украина нанесла удар, чтобы пленные не говорили. Украина отрицает это, CNN также не нашло доказательств российской версии.

В бывшей исправительной колонии в Еленовке оккупанты с мая удерживали более 1000 заключенных. В конце июля порядка 200 заключенных переместили в отдельное здание, где 28 июля около 11 вечера возник сильный пожар.

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CNN проанализировала фотографии после трагедии. Стены и большая часть крыши остались невредимыми. Эксперты говорят, что удар HIMARS нанес бы значительно больший ущерб. Внутри есть доказательства интенсивного и масштабного пожара. Люди горели прямо в кроватях.

Утром 29 июля Андрей Лазарев, работающий на канале "Звезда" Министерства обороны России, указал на аккуратно сложенные фрагменты, на одном из которых был серийный номер ракеты HIMARS в очень хорошем состоянии, несмотря на пожар. Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что по СИЗО ударили ракетой "из американского HIMARS".

Однако предыдущие удары из HIMARS оставили воронки, заметные на спутниковых изображениях, а также значительные повреждения. На этот раз – не так. CNN сравнило фотографии последствий удара HIMARS по складу в Новой Каховке и последствий пожара в колонии Еленовки.

Несколько экспертов по оружию сообщили CNN, что изображения и видео из Еленовки несовместимы с атакой HIMARS.

Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит сказал, что здание, склад с тонкими стенами и металлической крышей, не осталось бы стоять при ударе HIMARS.

Прямая речь Кобб-Смита: "На этих видео нигде нет кратера, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны значительные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы увидели бы кратеры, разбитые потолки и стены, взорванные тела. Признаков существенного повреждения взрывом на здании или телах практически нет.

Похоже, что ущерб нанесен большим и интенсивным пожаром. Значительная часть повреждений крыши также, кажется, вызвана ее падением, а не влиянием траектории боеприпаса или эффекта взрыва.

Остатки HIMARS не были сфотографированы на месте, что удивительно. Основным элементом любого расследования станет сбор визуальных доказательств остатков боеприпасов там, где они были найдены".

Детали: Официальные лица США также отвергли мнение об использовании HIMARS.

Один чиновник сказал CNN: "Это был точно не HIMARS".

Другой западный чиновник сказал: "Нашим экспертам по взрывчатке понятно, что это не был удар извне фугасным веществом. Гораздо вероятнее, что возгорание началось изнутри".

Родственники военнопленных говорят, что бойцы в Еленовке не слышали удара ракеты.

На перехвате СБУ боевики говорили о трех взрывах, но CNN не может проверить это. Так же не может проверить украинскую версию о применении оккупантами термобарического оружия, как то "Шмель".

Многие аналитики сказали CNN, что Украине не было смысла использовать дальнобойную ракету HIMARS, если бы она хотела поразить здание в 15 км от линии фронта. Тем более она дорогая и ее легче отследить, чем ракету советских времен из старых запасов.

Два украинских чиновника сообщили CNN, что нападение на Еленовку произошло как раз тогда, когда они ожидали обмена пленными с Россией.

Издание также отмечает, что российские репортеры были допущены к заключенным в Еленовке за несколько дней до пожара.