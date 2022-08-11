Шольц проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС: "Це війна Путіна"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.

Про це він сказав у четвер в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - цитує канцлера Німеччини Der Tagesspiegel.

За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві. "Ми будемо продовжувати це", - сказав Олаф Шольц.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

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Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.