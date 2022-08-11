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Шольц проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС: "Це війна Путіна"

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 14:15
Шольц проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС: Це війна Путіна
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО З FACEBOOK

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.

Про це він сказав у четвер в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє "Європейська правда". 

"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - цитує канцлера Німеччини Der Tagesspiegel.

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За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.  "Ми будемо продовжувати це", - сказав Олаф Шольц.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

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Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Теми: НімеччинавійнаРосія
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