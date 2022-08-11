Шольц против общего запрета на въезд россиян в ЕС: "Это война Путина"

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например, в туристических целях.

Об этом он сказал в четверг в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает "Европейская правда".

"Это война Путина. И потому мне тяжело согласиться с этой идеей", - цитирует канцлера Германии Der Tagesspiegel.

По словам Шольца, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в Москве. "Мы будем продолжать это", – сказал Олаф Шольц.

Однако он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

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Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.