Єврокомісія: держави-члени самі приймають рішення щодо віз росіянам на основі загроз безпеці

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила представниця Єврокомісії Аніта Хіппер.

"Через незаконну, невиправдану агресію Росії проти України передусім Україна, але і держави-члени ЄС постали перед безпрецедентними викликами. Я не відповідатиму "так" чи "ні" на ваше запитання, оскільки ми вже розробили детальні рекомендації державам-членам щодо застосування рішення про часткове обмеження режиму візової лібералізації з Росією. Це в компетенції держави-члена - розглядати кожну заяву і відмовляти на підставі загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи підтримує Єврокомісія припинення видачі туристичних віз росіянам.

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Водночас представниця Єврокомісії нагадала про ще одну проблему у процесі видачі віз росіянам.

"Є ще один елемент, який слід взяти до уваги. Це той факт, що багато працівників консульств були вислані з Росії, що ще більше ускладнює процес обробки візових заявок для громадян РФ", - сказала Хіппер.

Разом з тим, за її словами, дискусії на рівні ЄС тривають з державами-членами, щоб забезпечити координацію.

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Однак представниця Єврокомісії нагадала, що держави-члени ЄС повинні виконувати міжнародні зобов’язання і забезпечити, щоб завжди була категорія людей, яким візи видаються у будь-якому випадку: з гуманітарних причин, для членів родин громадян ЄС, для журналістів чи дисидентів.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.