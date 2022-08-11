Еврокомиссия: государства-члены сами принимают решения по визам россиян, исходя из угроз безопасности

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Из-за незаконной, неоправданной агрессии России против Украины прежде всего Украина, но и государства-члены ЕС предстали перед беспрецедентными вызовами. Я не буду отвечать "да" или "нет" на ваш вопрос, поскольку мы уже разработали подробные рекомендации государствам-членам по применению решения о частичном ограничении режима визовой либерализации с Россией. Это в компетенции государства-члена - рассматривать каждое заявление и отказывать на основании угрозы общественному порядку или внутренней безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли Еврокомиссия прекращение выдачи туристических виз россиянам.

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В то же время представитель Еврокомиссии напомнила о еще одной проблеме в процессе выдачи виз россиянам.

"Есть еще один элемент, который следует учесть. Это тот факт, что многие работники консульств были высланы из России, что еще больше усложняет процесс обработки визовых заявок для граждан РФ", - сказала Хиппер.

Вместе с тем, по ее словам, дискуссии на уровне ЕС продолжаются с государствами-членами, чтобы обеспечить координацию.

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Однако представитель Еврокомиссии напомнила, что государства-члены ЕС должны выполнять международные обязательства и обеспечить, чтобы всегда была категория людей, которым визы выдаются в любом случае: по гуманитарным причинам, для членов семей граждан ЕС, для журналистов или диссидентов.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например, в туристических целях.

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.