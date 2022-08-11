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Іспанія запустила пілотний проєкт із експорту кукурудзи з України залізницею

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 16:14

Іспанія запустила пілотний проєкт із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.

Про це йдеться у заяві Міністерства транспорту Іспанії, пише "Європейська правда".

Залізничний оператор Renfe Mercancías відправив до кордону між Польщею та Україною 25 одиниць 40-футових контейнерів для перевезення до Іспанії країни 600 тонн української кукурудзи.

Це пілотний тест, за допомогою якого Міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничного транспортування зерна через залізничну магістраль, що перетинає Європу від Лодзя до Барселони.

Потяг прямує за маршрутом Мадрид – Людвігсгафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, тоді як зворотний рух здійснюється Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.

Логістику транспорту планується здійснювати між Україною та Іспанією з перевезенням товару в м. Хелм (Польща), за 25 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що наступного ж дня після підписання зернової угоди Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Одеського морського порту. Москва стверджувала, що "зернова угода" цього не забороняє.

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Теми: Іспаніязалізниця
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