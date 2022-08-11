Іспанія запустила пілотний проєкт із експорту кукурудзи з України залізницею

Іспанія запустила пілотний проєкт із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.

Про це йдеться у заяві Міністерства транспорту Іспанії, пише "Європейська правда".

Залізничний оператор Renfe Mercancías відправив до кордону між Польщею та Україною 25 одиниць 40-футових контейнерів для перевезення до Іспанії країни 600 тонн української кукурудзи.

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Це пілотний тест, за допомогою якого Міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничного транспортування зерна через залізничну магістраль, що перетинає Європу від Лодзя до Барселони.

Потяг прямує за маршрутом Мадрид – Людвігсгафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, тоді як зворотний рух здійснюється Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.

Логістику транспорту планується здійснювати між Україною та Іспанією з перевезенням товару в м. Хелм (Польща), за 25 км від кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що наступного ж дня після підписання зернової угоди Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Одеського морського порту. Москва стверджувала, що "зернова угода" цього не забороняє.

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