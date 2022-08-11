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Испания запустила пилотный проект по экспорту кукурузы из Украины по железной дороге

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 16:14
Испания запустила пилотный проект по экспорту кукурузы из Украины по железной дороге

Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна по железной дороге из Украины в качестве альтернативы или дополнения к морскому транспорту.

Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта Испании, пишет "Европейская правда".

Железнодорожный оператор Renfe Mercancías отправил на границу между Польшей и Украиной 25 единиц 40-футовых контейнеров для перевозки в Испанию 600 тонн украинской кукурузы.

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Это пилотный тест, с помощью которого министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожной транспортировки зерна через железнодорожную магистраль, пересекающую Европу от Лодзя до Барселоны.

Поезд следует по маршруту Мадрид – Людвигсхафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, тогда как обратное движение осуществляется Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.

Логистику транспорта планируется осуществлять между Украиной и Испанией с перевозкой товара в г. Хелм (Польша), в 25 км от границы с Украиной.

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Напомним, что на следующий же день после подписания зернового соглашения Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одесского морского порта. Москва утверждала, что "зерновое соглашение" этого не запрещает.

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Темы: Испанияжелезная дорога
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