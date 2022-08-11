СБУ спіймала диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат окупантів на сході
Служба безпеки України викрила понад 60 колаборантів і зрадників і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження озброєння та особового складу окупантів на східному фронті.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно СБУ: "У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ.
У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників".
Деталі: Крім того, СБУ нейтралізувала диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.
Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.
Ворог цю інформацію використовував для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.