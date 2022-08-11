СБУ спіймала диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат окупантів на сході

Служба безпеки України викрила понад 60 колаборантів і зрадників і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження озброєння та особового складу окупантів на східному фронті.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ.

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У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників".

Фото СБУ

Деталі: Крім того, СБУ нейтралізувала диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

фото СБУ

Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.

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фото сбу

Ворог цю інформацію використовував для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.