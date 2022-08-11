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СБУ спіймала диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат окупантів на сході

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 16:36
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила понад 60 колаборантів і зрадників і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження озброєння та особового складу окупантів на східному фронті.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників". 

 
Фото СБУ

Деталі: Крім того, СБУ нейтралізувала диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. 

 
фото СБУ

Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. 

 
фото сбу

Ворог цю інформацію використовував для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.

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Теми: СБУвійнаХарківська областьколаборація
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