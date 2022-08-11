СБУ поймала диверсантов и передала ВСУ более 700 координат оккупантов на востоке
Служба безопасности Украины разоблачила более 60 коллаборантов и предателей и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения вооружения и личного состава оккупантов на восточном фронте.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "В ходе масштабных оперативных действий на Харьковщине в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию РФ.
В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков".
Детали: Кроме того, СБУ нейтрализовала диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители.
Злоумышленники собирали разведданные о расположении украинских войск и о важных объектах критической инфраструктуры региона.
Враг эту информацию использовал для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины.