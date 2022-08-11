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СБУ поймала диверсантов и передала ВСУ более 700 координат оккупантов на востоке

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 16:36
СБУ поймала диверсантов и передала ВСУ более 700 координат оккупантов на востоке
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила более 60 коллаборантов и предателей и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения вооружения и личного состава оккупантов на восточном фронте.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В ходе масштабных оперативных действий на Харьковщине в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию РФ.

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В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков". 

 
Фото СБУ

Детали: Кроме того, СБУ нейтрализовала диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. 

 
фото сбу 

Злоумышленники собирали разведданные о расположении украинских войск и о важных объектах критической инфраструктуры региона. 

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фото сбу 

Враг эту информацию использовал для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины.

Темы: СБУвойнаХарьковская областьколлаборационизм
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