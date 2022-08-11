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Росія втратила дві ескадрильї новітніх Су-35 в Україні – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 11 серпня 2022, 16:51
Винищувач Су-35, фото РИА Новости

Російська Федерація втратила в Україні дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35, це близько 24 літаків, а тепер припускає повернення у стрій старих бомбардувальників Су-24М.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. 

У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005-2018 років були виведені з бойового складу агресора".

Деталі: За даними Генштабу, Росія поставляла Китаю літаки Су-35. Із 24 одиниць, справними були лише 9, що говорить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. 

Найбільша кількість відмов про експлуатацію цих літаків приходилась на бортові системи. 

"Літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць", – заявив Громов.

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Теми: війнаРосіязброя
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