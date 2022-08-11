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Россия потеряла две эскадрильи новейших Су-35 в Украине – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 11 августа 2022, 16:51
Истребитель Су-35, фото РИА Новости

Российская Федерация лишилась в Украине двух эскадрилий новейших истребителей Су-35, это около 24 самолетов, а теперь допускает возвращение в строй старых бомбардировщиков Су-24М.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 воздушных целей.

В связи со значительными потерями авиационной техники, оккупанты рассматривают вариант привлечения устаревших бомбардировщиков – Су-24М, которые в течение 2005-2018 годов были выведены из боевого состава агрессора".

Детали: По данным Генштаба, Россия поставляла Китаю самолеты Су-35. Из 24 единиц, исправными было только 9, что говорит о низкой эффективности и ненадежности этой техники.

Наибольшее количество отказов об эксплуатации этих самолетов приходилось на бортовые системы.

"Самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести. За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц", – заявил Громов.

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Темы: войнаРосcияоружие
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