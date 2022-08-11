Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

До 13 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 17:01
Олексій Громов, скріншот відео

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, до 13 тисяч діючих і колишніх військовослужбовців та ОМОНівців Білорусі підписали згоду на участь у війні проти України.

Джерело: начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа підписали згоду на участь у війні проти України.

Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію, в захист прав російськомовного населення та інше. Страх і гроші – це основні чинники російської військової присутності".

Деталі: Громов також заявив про можливі провокації перед Днем Незалежності України на полігонах Білорусі з жертвами серед іноземців з метою звинуватити в них Україну.

Загалом в "армійських міжнародних іграх-2022", проведення яких заплановано в Білорусі з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн.

За даними Генштабу, 3 серпня на аеродром Мочулище в Мінській області Білорусі прибули перші іноземні команди від РФ, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. 8 серпня було відмічено команду особового складу рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Неможливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території Білорусі, влада якої постійно звинувачує Україну та Захід в намаганні вплинути на її політичний устрій. Поставимо питання: чому ж ці ігри не проводити на розпіареному полігоні Алабіно? Чому ці ігри повинні проводитись безпосередньо напередодні Дня Незалежності України?

За оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, звинуваченням у всіх можливих і неможливих гріхах, створенням чергового підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БілорусьвійнаГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"

Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування

фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Усі новини...
Білорусь
Генштаб ЗСУ про вибух на білоруському аеродромі: Кожен би хотів таку "зірочку за збитий"
У МЗС пояснили, як реагують на російські обстріли з Білорусі
З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі, де була російська техніка
Останні новини
02:58
Держдеп: російські військові кілька тижнів вчилися керувати іранськими дронами
02:25
США озвучили вимоги для ядерної безпеки на ЗАЕС
01:26
Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"
01:08
Обстріли Сумщини: ворог знищив поле пшениці і пошкодив будинки
00:37
Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява
23:48
Вучич заговорив про плани Косова "ліквідувати" сербів на своїй території
23:23
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства
23:20
У фінському Тампере закрився проєкт "Дім України" через конфлікт двох організацій
23:04
Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи
23:03
У черзі на відновлення – більше 700 будівель. Як волонтери допомагають відбудовувати Чернігів
Усі новини...