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До 13 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 17:01
До 13 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України – Генштаб
Олексій Громов, скріншот відео

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, до 13 тисяч діючих і колишніх військовослужбовців та ОМОНівців Білорусі підписали згоду на участь у війні проти України.

Джерело: начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа підписали згоду на участь у війні проти України.

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Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію, в захист прав російськомовного населення та інше. Страх і гроші – це основні чинники російської військової присутності".

Деталі: Громов також заявив про можливі провокації перед Днем Незалежності України на полігонах Білорусі з жертвами серед іноземців з метою звинуватити в них Україну.

Загалом в "армійських міжнародних іграх-2022", проведення яких заплановано в Білорусі з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн.

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За даними Генштабу, 3 серпня на аеродром Мочулище в Мінській області Білорусі прибули перші іноземні команди від РФ, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. 8 серпня було відмічено команду особового складу рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

Пряма мова: "Неможливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території Білорусі, влада якої постійно звинувачує Україну та Захід в намаганні вплинути на її політичний устрій. Поставимо питання: чому ж ці ігри не проводити на розпіареному полігоні Алабіно? Чому ці ігри повинні проводитись безпосередньо напередодні Дня Незалежності України?

За оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, звинуваченням у всіх можливих і неможливих гріхах, створенням чергового підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна".

Теми: БілорусьвійнаГенштаб
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