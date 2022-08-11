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До 13 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 17:01
До 13 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины – Генштаб
Алексей Громов, скриншот видео

По предварительным данным Генштаба ВСУ, до 13 тысяч действующих и бывших военнослужащих и ОМОНовцев Беларуси подписали согласие на участие в войне против Украины.

Источник: начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Россия продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.

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Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит ни в какую денацификацию, в защиту прав русскоговорящего населения и прочее. Страх и деньги – это основные факторы российского военного присутствия".

Детали: Громов также заявил о возможных провокациях перед Днем Независимости Украины на полигонах Беларуси с жертвами среди иностранцев с целью обвинить в них Украину.

В общей сложности в "армейских международных играх-2022", проведение которых запланировано в Беларуси с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Генштаба, 3 августа на аэродром Мочулище в Минской области Белоруссии прибыли первые иностранные команды от РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали. 8 августа была отмечена команда личного состава рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Прямая речь: "Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории Беларуси, власти которой постоянно обвиняют Украину и Запад в попытке повлиять на ее политическое устройство. Зададим вопрос: почему же эти игры не проводить на распиаренном полигоне Алабино? Почему эти игры должны проводиться непосредственно в канун Дня Независимости Украины?

По оценкам специалистов, не исключено проведение в это время диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, обвинением во всех возможных и невозможных грехах, созданием очередной основы для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы Путина".

Темы: БеларусьвойнаГенштаб
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