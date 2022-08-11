У Росії до 40% військових, які планували війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, близько 30-40% генералів та офіцерів РФ, які планували війну проти України, перебувають під слідством у Росії.

Джерело: начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Тривають репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил РФ через провали стратегічних планів на українському напрямку.

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За наявними даними, міністр оборони РФ Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ генерал Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва.

Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь в плануванні "спеціальної військової операції", відсторонені від виконання службових обов'язків та перебувають під слідством".

Деталі: Громов додав, що, з урахуванням вибухів, що відбулися останнім часом на аеродромах "Саки" в окупованому Криму та "Зябрівка" в Білорусі, "очікується нові кадрові рішення стосовно керівного складу".