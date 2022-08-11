У Росії до 40% військових, які планували війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, близько 30-40% генералів та офіцерів РФ, які планували війну проти України, перебувають під слідством у Росії.

Джерело: начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Тривають репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил РФ через провали стратегічних планів на українському напрямку.

За наявними даними, міністр оборони РФ Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ генерал Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва.

Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь в плануванні "спеціальної військової операції", відсторонені від виконання службових обов'язків та перебувають під слідством".

Деталі: Громов додав, що, з урахуванням вибухів, що відбулися останнім часом на аеродромах "Саки" в окупованому Криму та "Зябрівка" в Білорусі, "очікується нові кадрові рішення стосовно керівного складу".