В России до 40% военных, планировавших войну против Украины, находятся под следствием – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, около 30-40% генералов и офицеров РФ, планировавших войну против Украины, находятся под следствием в России.

Источник: начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил РФ из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

По имеющимся данным, министр обороны РФ Шойгу и начальник генштаба ВС РФ генерал Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

Около 30-40% участвовавших в планировании "специальной военной операции" генералов и офицеров отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием".

Детали: Громов добавил, что, с учетом произошедших в последнее время взрывов на аэродромах "Саки" в оккупированном Крыму и "Зябровка" в Беларуси, "ожидается новые кадровые решения относительно руководящего состава".