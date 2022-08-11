В России до 40% военных, планировавших войну против Украины, находятся под следствием – Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, около 30-40% генералов и офицеров РФ, планировавших войну против Украины, находятся под следствием в России.
Источник: начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ
Прямая речь: "Продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил РФ из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.
По имеющимся данным, министр обороны РФ Шойгу и начальник генштаба ВС РФ генерал Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.
Около 30-40% участвовавших в планировании "специальной военной операции" генералов и офицеров отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием".
Детали: Громов добавил, что, с учетом произошедших в последнее время взрывов на аэродромах "Саки" в оккупированном Крыму и "Зябровка" в Беларуси, "ожидается новые кадровые решения относительно руководящего состава".