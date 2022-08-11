Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России до 40% военных, планировавших войну против Украины, находятся под следствием – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 17:23
В России до 40% военных, планировавших войну против Украины, находятся под следствием – Генштаб
Алексей Громов, фото: Медиацентр Украина – Укринформ

По данным Генштаба ВСУ, около 30-40% генералов и офицеров РФ, планировавших войну против Украины, находятся под следствием в России.

Источник: начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил РФ из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

Реклама:

По имеющимся данным, министр обороны РФ Шойгу и начальник генштаба ВС РФ генерал Герасимов остаются в должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

Около 30-40% участвовавших в планировании "специальной военной операции" генералов и офицеров отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием".

Детали: Громов добавил, что, с учетом произошедших в последнее время взрывов на аэродромах "Саки" в оккупированном Крыму и "Зябровка" в Беларуси, "ожидается новые кадровые решения относительно руководящего состава".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияГенштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: