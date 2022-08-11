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Норвегія теж допомагатиме тренувати українських військових у Британії

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 17:31

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у четвер оголосив, що його держава долучиться до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи тренувати українських військових у Великій Британії. Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни", – сказав Грам на конференції в Копенгагені.

Раніше міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових. До цього про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

У липні Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах. 

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Теми: НорвегіяВелика Британія
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