Норвегия тоже будет помогать тренировать украинских военных в Британии

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в четверг объявил, что его государство присоединится к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы пошлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал Грамм на конференции в Копенгагене.

Ранее Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных. Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

В конце июля Борис Джонсон, временно остающийся премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировках.