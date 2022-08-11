У МЗС РФ відкинули пропозицію Швейцарії представляти інтереси України

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Швейцарія не може представляти інтереси України в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на РИА Новости.

"Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні, причому досить давно. Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - сказав заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв.

У МЗС РФ також нагадали, що Берн приєднався до санкцій проти Росії і заявили, що він "підтримує антинародний нацистський режим у Києві, бере участь в агресивній русофобській кампанії, розгорнуті Заходом та Україною".

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

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При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

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