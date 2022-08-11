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В МИД РФ отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Украины

Четверг, 11 августа 2022, 18:33

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Швейцария не может представлять интересы Украины в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", — сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

В МИД РФ также напомнили, что Берн присоединился к санкциям против России, "он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной.

Как сообщалось, Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства украинских интересов в России после разрыва дипломатических отношений.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

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При этом Украина не разорвала консульские отношения с Россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Напомним, что Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.

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