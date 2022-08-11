Міністр оборони Британії: Путін навряд чи зможе захопити Україну

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, президент Росії Владімір Путін уже навряд чи зможе досягти своєї початкової мети – окупації всієї України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це Воллес заявив у четвер на пресконференції за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені.

"Вони (Росія) досі зазнавали невдачі й навряд чи взагалі колись зможуть окупувати Україну. Їхнє вторгнення загальмувало і постійно змінювалося таким чином, що тепер вони лише зосереджені на частині півдня й сходу (України) – далеко не те, що передбачала їхня так звана "спецоперація за три дні", – заявив глава британського Міноборони.

Реклама:

Він нагадав, що повномасштабна фаза війни Росії проти України триває понад 150 днів, і російські сили потерпають від значних втрат у живій силі й техніці.

"Путін вважав, що до серпня, через кілька місяців, ми вже всі знудимось від конфлікту й міжнародна спільнота дрейфуватиме в різні боки. Що ж, сьогоднішній день – доказ протилежного", – додав Воллес, маючи на увазі донорську конференцію.

"Ми вийшли після цієї зустрічі з додатковими фінансовими обіцянками, обіцянками підготовки військових і більшої військової допомоги. Усі вони спрямовані на те, що Україна перемогла, відстояла свій суверенітет і щоб амбіції Путіна були поховані в Україні, де їм і місце", – вважає він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

За її підсумками було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).