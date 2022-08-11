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Министр обороны Британии: Путин вряд ли сможет захватить Украину

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 19:29
БЕН УОЛЛЕС. ФОТО GOV.UK

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, президент России Владимир Путин уже вряд ли сможет достичь своей первоначальной цели – оккупации всей Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом Уоллес заявил в четверг на пресс-конференции по итогам донорской конференции для Украины в Копенгагене.

"Они (Россия) до сих пор терпели неудачу и вряд ли вообще когда-нибудь смогут оккупировать Украину. Их вторжение затормозилось и постоянно менялось таким образом, что теперь они лишь сосредоточены на части юга и востока (Украины) – далеко не то, что предполагала их так называемая "спецоперация за три дня", – заявил глава британского Минобороны.

Он напомнил, что полномасштабная фаза войны России против Украины длится более 150 дней, и российские силы терпят значительные потери в живой силе и технике.

"Путин считал, что к августу, через несколько месяцев, мы уже все соскучимся от конфликта и международное сообщество будет дрейфовать в разные стороны. Что ж, сегодняшний день – доказательство противоположного", – добавил Воллес, имея в виду донорскую конференцию.

"Мы вышли после этой встречи с дополнительными финансовыми обещаниями, обещаниями подготовки военных и большей военной помощи. Все они направлены на то, чтобы Украина победила, отстояла свой суверенитет и чтобы амбиции Путина были похоронены в Украине, где им и место", – считает он.

Напомним, в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

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По ее итогам было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).

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Темы: ВеликобританияРосcиявойнаоккупация
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