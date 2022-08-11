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США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 20:03
окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати підтримують заклики до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив представник Держдепартаменту, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Бої біля атомної станції небезпечні та безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", - сказав представник.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше у четвер закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Як стало відомо, Росія запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

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Теми: СШАЗАЕС
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