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США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 20:03
США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС
окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати підтримують заклики до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив представник Держдепартаменту, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Бої біля атомної станції небезпечні та безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", - сказав представник.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше у четвер закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Як стало відомо, Росія запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

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Теми: СШАЗАЕС
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