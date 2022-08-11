США поддерживают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Соединенные Штаты поддерживают призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявил представитель Госдепартамента, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", - сказал представитель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.
Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.
Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.