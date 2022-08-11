Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США поддерживают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 20:03
оккупанты на ЗАЭС, фото AFP via Getty Images

Соединенные Штаты поддерживают призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил представитель Госдепартамента, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", - сказал представитель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

Все новости...
США
Китай назвал США "главным виновником" войны в Украине
США считают, что россияне уже учатся управлять иранскими дронами – СМИ
Годовая инфляция в США замедлилась до 8,5% в июле с рекордных 9,1% в июне
Последние новости
05:17
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
04:51
РФ "решила пойти ва-банк" – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС
04:05
Враг ракетами обстрелял Харьков, 5 прилетов
03:56
На 12 августа назначен эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
02:58
Госдеп: российские военные несколько недель учились управлять иранскими дронами
02:25
США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС
01:26
Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"
01:08
Обстрелы Сумщины: враг уничтожил поле пшеницы и повредил дома
00:37
Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление
23:48
Вучич заговорил о планах Косово "ликвидировать" сербов на своей территории
Все новости...