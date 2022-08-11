Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС.

Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - йдеться у повідомленні.

Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.