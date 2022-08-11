Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 20:18
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, не поддержавшего идею общего запрета на въезд россиян в ЕС.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а реальные русские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", – говорится в сообщении.

Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Кулеба ДмитрийШольцПутинвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам
Кулеба о данных CBS и AI: Ложь не повлияла на поставку оружия
Кулеба: все заявления РФ о готовности к переговорам – "дымовой занавес"
Последние новости
06:17
Кремль "позаботился" об уничтожении своей бригады, чтобы скрыть военные преступления – ISW
05:17
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
04:51
РФ "решила пойти ва-банк" – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС
04:05
Враг ракетами обстрелял Харьков, 5 прилетов
03:56
На 12 августа назначен эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
02:58
Госдеп: российские военные несколько недель учились управлять иранскими дронами
02:25
США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС
01:26
Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"
01:08
Обстрелы Сумщины: враг уничтожил поле пшеницы и повредил дома
00:37
Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление
Все новости...