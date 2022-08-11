Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, не поддержавшего идею общего запрета на въезд россиян в ЕС.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а реальные русские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", – говорится в сообщении.

Шольц в четверг заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.