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Після оголошення Росії спонсором тероризму Сейм Латвії зазнав кібератаки

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 20:35
фото Getty Images

Вебсайт Сейму Латвії, яка оголосила Росію державою-спонсором тероризму, в четвер атакували хакери – імовірно, проросійське угруповання Killnet.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Проти латвійського Сейму була здійснена DDoS-атака, під час якої на вебсайт надсилалися тисячі запитів, що тимчасово паралізувало сервер.

У Сеймі в коментарі порталу підкреслили, що їхня ІТ-інфраструктура пристосована до таких ситуацій, щоб наслідки атаки можна було усунути якомога швидше.

Згідно з повідомленнями Telegram-каналів, відповідальність за кібератаку взяла на себе децентралізована російська хакерська асоціація Killnet, яка вже атакувала різні сайти, зареєстровані в Латвії.

Раніше Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події Латвії повідомляла про значне зростання кіберактивності, спрямованої проти держави, в останні місяці.

Як повідомлялося, в четвер Сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував латвійському сейму і його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму і закликав інші країни наслідувати приклад.

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Теми: Латвіякібербезпека
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