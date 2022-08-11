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После объявления России спонсором терроризма Сейм Латвии подвергся кибератаке

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 20:35
После объявления России спонсором терроризма Сейм Латвии подвергся кибератаке
фото Getty Images

Веб-сайт Сейма Латвии, объявивший Россию государством-спонсором терроризма, в четверг атаковали хакеры – предположительно, пророссийская группировка Killnet.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Против латвийского Сейма была совершена DDoS-атака, во время которой на вебсайт посылались тысячи запросов, временно парализовавших сервер.

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В Сейме в комментарии портала подчеркнули, что их ІТ-инфраструктура приспособлена к таким ситуациям, чтобы последствия атаки можно было устранить как можно скорее.

Согласно сообщениям Telegram-каналов, ответственность за кибератаку взяла на себя децентрализованная российская хакерская ассоциация Killnet, уже атаковавшая различные сайты, зарегистрированные в Латвии.

Ранее Команда реагирования на компьютерные происшествия Латвии сообщала о значительном росте киберактивности, направленной против государства, в последние месяцы.

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Как сообщалось, в четверг Сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил латвийский сейм и его членов за признание России государством-спонсором терроризма и призвал другие страны последовать примеру.

Темы: Латвиякибербезопасность
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