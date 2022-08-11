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Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 21:23
прапор Туреччини, фото Getty mages

Міграційна служба МВС Туреччини з початку серпня розпочала видачу довгострокових посвідок на проживання кримським татарам, визнавши за ними статус "співвітчизників з тюркським корінням".

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Раніше під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, етнічні турки з Болгарії та Греції.

Згідно з турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання в Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають у країні безперервно протягом 8 років. Відтепер від кримських татар не буде потрібно виконання цієї умови.

Охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами, попередньо записавшись на зустріч на сайті "e-ikamet.goc.gov.tr".

Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. При цьому довгостроковий дозвіл на проживання мають 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) має намір порушити питання про створення енергетичного коридору для Європи.

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Теми: Туреччинакримські татари
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