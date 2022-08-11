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Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 21:23
флаг Турции, фото Getty images

Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.

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Темы: Турциякрымские татары
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