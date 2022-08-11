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98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 22:38
98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування
фото Генштабу ЗСУ

98% українців вірять у перемогу у війні з Росією, а 91% схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 червня

Деталі: Згідно з оприлюдненими у четвер результатами опитування, 98% респондентів ствердно відповіли на запитання, чи вірять вони, що Україна виграє війну.

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1% опитаних відповіли, що не вірять і ще 1% не визначилися з відповіддю.

У попередньому опитуванні, проведеному в квітні, у перемогу України у війні вірили 97%.

 

На запитання, чи підтримують вони дії президента Володимира Зеленського, 59% відповіли, що рішуче підтримують та 32% – що скоріше підтримують. Таким чином, загалом підтримують дії президента 91% опитаних. При цьому рішуче не схвалюють їх лише 2% респондентів, ще 5% – скоріше не схвалюють.

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При цьому підтримка Зеленського дещо знизилася порівняно з квітнем, коли про рішуче схвалення заявили 74% опитаних та 20% відповіли, що скоріше схвалюють.

Дії Збройних сил України повністю підтримують 88% опитаних, скоріше підтримують – 10%. Таким чином, 98% українців схвалюють дії армії.

Водночас, згідно з опитуванням, в останні місяці зросла підтримка членства в НАТО. 72% українців підтримали б вступ до альянсу, якби референдум проводився зараз. Це стрибок на 13 процентних пунктів, порівняно з опитуванням, проведеним у квітні.

 

Нове опитування також показує, що переважна більшість українців не вірять, що поступляться територією російським загарбникам. 64% вважають, що Україна збереже всі території від своїх міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни. Ще 14% вважають, що Україна поверне собі територію, яка була під її контролем до нападу Росії 24 лютого.

 

На запитання "На які поступки ви особисто готові піти, щоб покласти край війні?" 40% відповіли, що ні на які. 29% вважають, що Україна може заявити про нейтральний статус та відмовитися від вступу до НАТО. 8% відповіли, що російська мова може бути визнана другою державною. 6% вважають, що Україна може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" незалежними державами в межах, які були окуповані до 24 лютого, а 5% готові визнати Крим частиною Росії.

 

Довідка: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 червня на всій території України, окрім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загалом було опитано 2004 українців віком від 18 років. У вибірку не включено українців, які зараз не перебувають в Україні. Похибка вибірки не перевищує 2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Теми: опитуваннявійнаЗеленський
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