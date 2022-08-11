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98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 22:38
фото Генштаба ВСУ

98% украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня

Детали: Согласно обнародованным в четверг результатам опроса, 98% респондентов ответили утвердительно на вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну.

1% опрошенных ответили, что не верят и еще 1% не определились с ответом.

В предыдущем опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.

 

На вопрос, поддерживают ли они действия президента Владимира Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% - что скорее поддерживают. Таким образом, в целом поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% - скорее не одобряют.

 

При этом поддержка Зеленского несколько снизилась по сравнению с апрелем, когда о решительном одобрении заявили 74% опрошенных и 20% сказали, что скорее одобряют.

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Действия Вооруженных сил Украины полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают – 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.

Вместе с тем, согласно опросу, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум был проведен сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.

 

Опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят какую-либо территорию российским захватчикам. 64% говорят, что Украина сохранит за собой все территории от своих международно признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% говорят, что Украина вернет себе территорию, которая находилась под их контролем до нападения России 24 февраля.

 

На вопрос "На какие уступки вы лично готовы пойти, чтобы положить конец войне?" 40% ответили, что ни на какие. 29% считают, что Украина может заявить о нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО. 8% ответили, что русский язык может быть признан вторым государственным. 6% считают, что Украина может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами в границах, которые были оккупированы до 24 февраля, а 5% готовы признать Крым частью России.

 

Справка: Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Всего было опрошено 2004 украинца в возрасте от 18 лет и старше. В выборку не включены украинцы, которые в настоящее время не находятся в Украине. Погрешность выборки не превышает 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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Темы: опросвойнаЗеленский
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