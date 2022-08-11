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Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 22:50
Петер Гульквіст, фото Getty Images

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст у четвер після конференції донорів для України в Копенгагені не виключив, що Стокгольм може долучитися до виробництва зброї для Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гульквіст заявив у коментарі SVT.

"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", – сказав глава шведського Міноборони.

Натомість, за його словами, зацікавленість у виробництві зброї для України вже висловили Польща, Чехія і Словаччина.

Під трьома вимірами допомоги України Гульквіст мав на увазі тренування українських військових, військову допомогу та виробництво зброї. Він у коментарі SVT не виключив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Британії.

Міністр оборони Швеції також нагадав, що за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені її учасники домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Велика Британія.

Нагадаємо, у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

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За її підсумками було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).

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Теми: Швеціязброя
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