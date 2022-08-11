Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 22:50
Петер Гульквист, фото Getty Images

Министр обороны Швеции Петер Гульквист в четверг после конференции доноров для Украины в Копенгагене не исключил, что Стокгольм может принять участие в производстве оружия для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гульквист заявил в комментарии SVT.

"Это не то, что я исключаю, но сейчас рано говорить. Мы привлечены во все три измерения (помощи Украине) положительным образом, но в конце концов еще предстоит увидеть, как мы это сведем вместе", - сказал глава шведского Минобороны.

По его словам, заинтересованность в производстве оружия для Украины уже выразили Польша, Чехия и Словакия.

Под тремя измерениями помощи Украины Гульквист имел в виду тренировку украинских военных, военную помощь и производство оружия. Он в комментарии SVT не исключил, что Стокгольм может расширить участие в программе по подготовке украинских военных в Британии.

Министр обороны Швеции также напомнил, что по итогам донорской конференции для Украины в Копенгагене ее участники договорились создать фонд для финансирования производства оружия, возглавляемого Великобританией.

Напомним, в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

ВИДЕО ДНЯ

По ее итогам было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Швецияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

Все новости...
Швеция
Швеция впервые с начала вступления в НАТО высылает в Турцию подозреваемого
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция направит инструкторов в Британию учить украинских военных
Последние новости
09:35
фото, дополнено от 04:05Враг ударил ракетами из Белгорода по Харькову, есть разрушения
09:27
США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС
09:01
Потери России: за сутки защитники уничтожили около 200 оккупантов
08:58
Разведка Британии оценила потери военных самолетов РФ в Крыму
08:44
фотоЛуганщина: россияне пытались прорвать оборону, но не смогли, готовятся к «референдуму»
08:27
Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов
08:10
Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донетчины
07:56
фотоРоссияне накрыли огнем два района Днепропетровщины, есть раненые
07:33
ВСУ отбили наступление возле Бахмута и Марьинки, возле Кодемы и Песков идут бои – Генштаб
07:15
Неспокойная ночь в Херсонской области: взрывы и задержания
Все новости...