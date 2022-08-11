Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины

Министр обороны Швеции Петер Гульквист в четверг после конференции доноров для Украины в Копенгагене не исключил, что Стокгольм может принять участие в производстве оружия для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гульквист заявил в комментарии SVT.

"Это не то, что я исключаю, но сейчас рано говорить. Мы привлечены во все три измерения (помощи Украине) положительным образом, но в конце концов еще предстоит увидеть, как мы это сведем вместе", - сказал глава шведского Минобороны.

По его словам, заинтересованность в производстве оружия для Украины уже выразили Польша, Чехия и Словакия.

Под тремя измерениями помощи Украины Гульквист имел в виду тренировку украинских военных, военную помощь и производство оружия. Он в комментарии SVT не исключил, что Стокгольм может расширить участие в программе по подготовке украинских военных в Британии.

Министр обороны Швеции также напомнил, что по итогам донорской конференции для Украины в Копенгагене ее участники договорились создать фонд для финансирования производства оружия, возглавляемого Великобританией.

Напомним, в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

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По ее итогам было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).