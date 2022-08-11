Вучич заговорив про плани Косова "ліквідувати" сербів на своїй території

Президент Сербії Александар Вучич у четвер заявив, що Косово "під приводом боротьби зі злочинністю" нібито готується до "ліквідації" сербського населення у своїх північних районах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Вучич заявив, що твердження поліції Косова про те, що в них стріляли біля кордону із Сербією, є неправдивими, і додав, що Белград "не дозволить нікому, навіть НАТО" стріляти в сербських військових на кордоні з Косовим.

"Ті, хто говорять про нейтралізацію так званих кримінальних структур на півночі Косова – я попереджаю вас навіть не намагатися щось таке втнути", – сказав сербський президент.

Він скептично висловився про зустріч з прем’єр-міністром частково визнаного Косова Альбіном Курті 18 серпня в Брюсселі ("вони не хочуть ніякого компромісу") і поставив під сумнів їхню доцільність узагалі.

Крім того, Вучич анонсував проведення переговорів з "американськими посадовцями" в найближчі дні й укотре запевнив, що Сербія не погодиться на жоден крок, який нав’язуватиме щось косовським сербам.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

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Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

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