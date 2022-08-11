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Вучич заговорил о планах Косово "ликвидировать" сербов на своей территории

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 23:48
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербии Александр Вучич в четверг заявил, что Косово "под предлогом борьбы с преступностью" якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в своих северных районах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Вучич заявил, что утверждение полиции Косово о том, что в них стреляли у границы с Сербией, ложны, и добавил, что Белград "не позволит никому, даже НАТО" стрелять в сербских военных на границе с Косово.

"Те, кто говорят о нейтрализации так называемых криминальных структур на севере Косово - я предупреждаю вас даже не пытаться что-нибудь такое провернуть", - сказал сербский президент.

Он скептически высказался о встрече с премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти 18 августа в Брюсселе ("они не хотят никакого компромисса") и подверг сомнению их целесообразность вообще.

Кроме того, Вучич анонсировал проведение переговоров с "американскими чиновниками" в ближайшие дни и в очередной раз заверил, что Сербия не согласится ни на один шаг, который будет навязывать косовским сербам что-либо.

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

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Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать их пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

Подробнее об этом - в статье: Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву.

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Темы: КосовоСербия
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