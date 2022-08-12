Обстріли Сумщини: ворог знищив поле пшениці і пошкодив будинки
П'ятниця, 12 серпня 2022, 01:08
За день 11 серпня росіяни 10 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Зокрема, ворог обстрілював Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади.
Реклама:
Загалом за четвер фіксовано 137 прильотів.
Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії.
"На щастя, без людських втрат. Але є руйнування та втрата врожаю", – повідомив Живицький.
ВІДЕО ДНЯ
Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12.00 пожежею знищено поле пшениці приватного підприємства.
Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки.