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Обстріли Сумщини: ворог знищив поле пшениці і пошкодив будинки

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 01:08
спалене поле пшениці на Сумщині, telegram Живицького

За день 11 серпня росіяни 10 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, ворог обстрілював Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади.

Загалом за четвер фіксовано 137 прильотів.

Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії.

"На щастя, без людських втрат. Але є руйнування та втрата врожаю", – повідомив Живицький.

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12.00 пожежею знищено поле пшениці приватного підприємства.

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Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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