Обстрелы Сумщины: враг уничтожил поле пшеницы и повредил дома

За день 11 августа россияне 10 раз обстреливали пограничные общины Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, враг обстреливал Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины.

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Всего за четверг фиксировано 137 прилетов.

Россияне избивали по Сумщине из минометов и артиллерии.

"К счастью, без человеческих потерь. Но есть разрушение и потеря урожая", – сообщил Живицкий.

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В частности, в результате артиллерийских обстрелов Новослободской общины около 12.00 пожаром уничтожено поле пшеницы частного предприятия.

Кроме того, из-за артобстрела в г. Белополье в полдень повреждены два жилых дома.