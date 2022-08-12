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Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 01:26
Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування Південь
українська авіація, ілюстративне фото, armyinform

Українська авіація завдала ударів опорному пункту ворога неподалік Андріївки і скупченню росіян біля Брускинського.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: У напрямку українських позицій та звільнених населених пунктів завдано 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. З боку ЗСУ втрат немає.

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Авіацією ЗСУ завдано 2 удари. По опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань за добу знищили 19 загарбників, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще 1 склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонщини.

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Теми: війнаЗбройні силиавіа
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