Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"
Пятница, 12 августа 2022, 01:26
Украинская авиация нанесла удары опорному пункту врага недалеко от Андреевки и скоплению россиян возле Брускинского.
Источник: оперативное командование "Юг"
Детали: В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет.
В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.
Авиация ВСУ нанесла 2 удара. По опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.
Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач в сутки уничтожили 19 захватчиков, 4 единицы бронированной и автомобильной техники и еще 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.