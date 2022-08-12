Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Украинская авиация нанесла удары опорному пункту врага недалеко от Андреевки и скоплению россиян возле Брускинского.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.

Авиация ВСУ нанесла 2 удара. По опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач в сутки уничтожили 19 захватчиков, 4 единицы бронированной и автомобильной техники и еще 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.