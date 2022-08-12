Держдеп: російські військові кілька тижнів вчилися керувати іранськими дронами

Російські військові тренувалися в Ірані в останні тижні в рамках угоди про передачу безпілотників між двома країнами.

Джерело: заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми як і раніше надзвичайно стурбовані використанням і розповсюдженням БПЛА Іраном. Вони використовувалися для нападу на сили США, наших партнерів у регіоні та міжнародні організації".

Деталі: Патель повідомив журналістам під час телефонного брифінгу в четвер, що російські військові проводили тренування з безпілотниками в Ірані "протягом останніх кількох тижнів".

За його словами, Сполучені Штати будуть "рішуче застосовувати" санкції через торгівлю зброєю як до Росії, так і до Ірану. За словами Пателя, передача дронів між двома країнами "потенційно підлягає санкціям щодо багатьох органів влади".

Нагадаємо: Напередодні розвідка Сполучених Штатів заявила, що російські військові протягом останніх кількох тижнів почали навчатися керувати безпілотниками в Ірані.