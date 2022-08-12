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Госдеп: российские военные несколько недель учились управлять иранскими дронами

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 02:58
фото: Getty Images

Российские военные тренировались в Иране в последние недели в рамках соглашения о передаче беспилотников между двумя странами.

Источник: заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы по-прежнему очень обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные организации".

Детали: Патель сообщил журналистам во время телефонного брифинга в четверг, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране "в последние несколько недель".

По его словам, Соединенные Штаты будут "решительно применять" санкции из-за торговли оружием как в Россию, так и в Иран. По словам Пателя, передача дронов между двумя странами "потенциально подлежит санкциям в отношении многих органов власти".

Напомним: Ранее разведка Соединенных Штатов заявила, что российские военные в последние несколько недель начали учиться управлять беспилотниками в Иране.

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Темы: ИранРосcиявойнаоружие
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