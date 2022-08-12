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Ворог вдарив ракетами з Бєлгорода по Харкову, є руйнування

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 09:35
Ворог вдарив ракетами з Бєлгорода по Харкову, є руйнування
ілюстративне фото обстріляного Харкова, telegram Терехова

У ніч на 12 серпня росіяни вчергове обстріляли Харків.

Джерело: міський голова міста Харків Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

 Пряма мова: "О 02:51 ракетний обстріл Харкова".

Деталі: Терехов попередньо повідомив про п'ять вибухів.

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Прильоти зафіксовано у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.

За словами Синєгубова, росіяни вночі 12 серпня завдали ракетного удару по Харкову з Бєлгорода.

Окупанти близько 3 ночі випустили одразу 4 ракети. Дві ракети, попередньо С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі – пошкоджена їдальня та овочеві склади. 

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Фото з Telegram СинЄгубова 

Ще одна ракета поцілила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею у Новобаварському районі – осколки пошкодили фасад будівлі.

Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі.

За попередніми даними, без постраждалих.

Також уночі 12 серпня росіяни завдали ударів по с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони. Є 2 поранених у Циркунах, 1 людина отримала легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі тракторист підірвався на міні. У Золочівській громаді чоловік отримав поранення, жінка загинула.

Теми: Харківобстрілвійна
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