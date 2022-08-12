Враг ударил ракетами из Белгорода по Харькову, есть разрушения
В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "В 02:51 ракетный обстрел Харькова".
Детали: Терехов предварительно сообщил о пяти взрывах.
Прилеты зафиксированы в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.
По словам Синегубова, россияне ночью 12 августа нанесли ракетный удар по Харькову из Белгорода.
Оккупанты около 3 ночи выпустили сразу 4 ракеты. Две ракеты, предварительно С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе – повреждена столовая и овощные склады.
Еще одна ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием в Новобаварском районе – осколки повредили фасад здания.
Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе.
По предварительным данным, без пострадавших.
Также ночью 12 августа россияне нанесли удары по с. Циркуны и между Циркунами и Черкасскими Тишками в Харьковском районе. Последствия устанавливаются.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы. Есть 2 раненых в Циркунах, 1 человек получил легкие ранения в Дергачевской общине. В Купянском районе тракторист подорвался на мине. В Золочевской общине мужчина получил ранения, женщина погибла.