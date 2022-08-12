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Враг ударил ракетами из Белгорода по Харькову, есть разрушения

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 09:35
иллюстративное фото обстрелянного Харькова, telegram Терехова

В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В 02:51 ракетный обстрел Харькова".

Детали: Терехов предварительно сообщил о пяти взрывах.

Прилеты зафиксированы в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.

По словам Синегубова, россияне ночью 12 августа нанесли ракетный удар по Харькову из Белгорода.

Оккупанты около 3 ночи выпустили сразу 4 ракеты. Две ракеты, предварительно С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе – повреждена столовая и овощные склады. 

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Фото из Telegram Синегубова 

Еще одна ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием в Новобаварском районе – осколки повредили фасад здания.

Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе.

По предварительным данным, без пострадавших.

Также ночью 12 августа россияне нанесли удары по с. Циркуны и между Циркунами и Черкасскими Тишками в Харьковском районе. Последствия устанавливаются.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы. Есть 2 раненых в Циркунах, 1 человек получил легкие ранения в Дергачевской общине. В Купянском районе тракторист подорвался на мине. В Золочевской общине мужчина получил ранения, женщина погибла.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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