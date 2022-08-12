ЗСУ відбили наступ біля Бахмута і Мар’їнки, біля Кодеми і Пісків йдуть бої – Генштаб

Російські окупанти вели наступальні бої поблизу низки населених пунктів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мали і змушені були відійти, біля Кодеми і Пісків бойові дії тривають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 12 серпня у Facebook

Деталі: На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

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В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного.

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Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Тривають демонстраційні дії з метою сковування українських підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього росіяни завдали ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського.

Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку з метою сковування дій українських підрозділів ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їх носії.

"Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", – підсумували у Генштабі.