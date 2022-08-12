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ВСУ отбили наступление возле Бахмута и Марьинки, возле Кодемы и Песков идут бои – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 07:33
ВСУ отбили наступление возле Бахмута и Марьинки, возле Кодемы и Песков идут бои – Генштаб
Воин ВСУ. Фото Генштаба из Facebook

Российские оккупанты вели наступательные бои вблизи ряда населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успеха не имели и вынуждены были отойти, у Кодемы и Песков боевые действия продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 августа в Facebook

Детали: На Бахмутском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

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В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

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Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Продолжаются демонстрационные действия с целью сковывания украинских подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

На Харьковском направлении враг вел огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяже, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнылица, Гусаровка, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. У последнего россияне нанесли еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского.

Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Зализничное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении с целью сковывания действий украинских подразделений враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополиное, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

Нанес авиационные удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Вел воздушную разведку БПЛА.

Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия", – подытожили в Генштабе.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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