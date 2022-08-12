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Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровщини, є поранені

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 07:56
Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровщини, є поранені
обстріляний будинок на Дніпропетровщині, фото: telegram Резніченка

У Дніпропетровській області російська армія знову накрила вогнем два райони.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: За словами Резніченка, по Нікопольському району ударили з "Градів" та ствольної артилерії.

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По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.

У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

ВІДЕО ДНЯ

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені.

 
 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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