Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровщини, є поранені

У Дніпропетровській області російська армія знову накрила вогнем два райони.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: За словами Резніченка, по Нікопольському району ударили з "Градів" та ствольної артилерії.

По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.

У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені.