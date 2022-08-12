Россияне накрыли огнем два района Днепропетровщины, есть раненые
В Днепропетровской области российская армия снова накрыла огнем два района.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Детали: По словам Резниченко, по Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.
По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали.
В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.
В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.
В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение жилья. Люди невредимы.