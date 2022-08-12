Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне накрыли огнем два района Днепропетровщины, есть раненые

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 07:56
Россияне накрыли огнем два района Днепропетровщины, есть раненые
обстрелянный дом на Днепропетровщине, фото: telegram Резниченко

В Днепропетровской области российская армия снова накрыла огнем два района.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: По словам Резниченко, по Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

Реклама:

По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.

В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.

ВИДЕО ДНЯ

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение жилья. Люди невредимы.

 
 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: