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Россияне накрыли огнем два района Днепропетровщины, есть раненые

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 07:56
обстрелянный дом на Днепропетровщине, фото: telegram Резниченко

В Днепропетровской области российская армия снова накрыла огнем два района.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: По словам Резниченко, по Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.

В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение жилья. Люди невредимы.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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